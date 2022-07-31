Otopark yıkımında takas çözümü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından duyurulan ve Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkılıp yerine yeşil alan yapılacağı açıklanan projede detaylar netleşmeye başladı. Vakıflar'ın ortaklığının bulunduğu alan için çalışmaları başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin, masaya 'takas' formülünü koyduğu öğrenildi.

TARİHİ ALAN BOZULUYOR

İzmir'de tarihi Agora alanının hemen yanında bulunan ve tarihi alanının siluetini bozan katlı otoparkın yıkımı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur harekete geçildiğini açıklamıştı. Başkan Batur'un, "Otopark tarihi havayı ortadan kaldırıyordu. Yıkıp yeşil alan yapacağız" demesinin ardından gözler Vakıflar Müdürlüğü'ne çevrildi.

YENİ FORMÜL ARTIK MASADA

Yüzde 50'si Vakıflar'a ait olan ve gelir elde edilen dev otoparkın yıkım süreci kolay gözükmezken, yıkımı ve yeni proje sürecini hızlandıracak formül ise netleşmeye başladı. Otoparkın yıkılmasıyla ortaya çıkacak gelir kaybıyla ilgili Vakıflar Müdürlüğü'nü ikna yoluna gidecek Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Susuzdede Parkı'nın altında yer alan otoparkı 'takas' olarak masaya koymuş durumda. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiği süreçte Çankaya Katlı Otopark'tan Vakıflar'ın elde ettiği gelirin hesaplanması ve eşdeğer oranda Susuzdede'deki otoparkın tahsisinin yapılması gündeme alınırken, takas formülünün işletileceği projenin kısa sürede çözülmesinin beklenmediği öğrenildi.