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Haberler İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki olaya soruşturma! Gece yarısı gelip yıktılar

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki olaya soruşturma! Gece yarısı gelip yıktılar

Son dakika haberi... İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı.

DHA

31.07.2022, 20:48

İzmir'deki olay, dün gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Şadırvanaltı Camisi yakınlarında meydana geldi. Şadırvana gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, matkap ve kaynak makineleriyle şadırvanı yıktı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki olaya soruşturma! Gece yarısı gelip yıktılar

Sabah iş yerlerini açmak için çarşıya gelen esnaf büyük bir şaşkınlık yaşarken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "50 yılı aşkın bir yapı ancak tescilli değil. Zamanında esnaflar tarafından yapılan hayrata uzun zaman esnaflar sahip çıktı ancak zamanla bakımsızlıktan çöplük haline geldi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki olaya soruşturma! Gece yarısı gelip yıktılar

Civardaki esnaflar rahatsızlığını dile getiriyordu. Dışarıdan yapılan bir hamle değil, esnafın kendi içerisinde yaşanan bir olay. Bir anlık düşünceyle yapılmış bir hamle. Ortak paydada buluşup konuşulabilir. Konu Valiliğe duyuruldu. Tekrar bir çeşme ya da şadırvanın yapılması ortak görüşümüz" dedi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki olaya soruşturma! Gece yarısı gelip yıktılar

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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