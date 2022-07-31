Tatil bölgesi Dikili’de üç gündür sular kesik

Dikili'de vatandaşlar 3 gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) atıksu terfi hattının yenileme çalışmalarında yaşanan zorluklardan dolayı kesinti süresinin uzadığını açıkladı. Geçmiş yıllarda kalan ve ömrünü tamamlamış atıksu hatlarında yenilemeye giden İZSU, Dikili'deki çalışmalar yüzünden tatil bölgesi ilçeyi susuz bıraktı.

ÇALIŞMANIN BİTMESİ BEKLENİYOR

Özellikle yazın çalışmalarına hız veren ve tatil bölgelerindeki vatandaşların yoğun eleştirilerine yol açan İZSU'nun su kesintileri Dikili'de de vatandaşları zor durumda bıraktı. Çeşme, Seferihisar ve Torbalı'da gündeme gelen su kesintileriyle ilgili çalışmalar sürdürürken, kış bastırmadan yeni hatların tamamlanmak istendiği açıklandı.

Bu kapsamda Dikili'de de çalışmalarını başlatan İZSU, ilçenin mevcut hatlarının 30 yıllık olduğunu vurgularken, yeni hattın döşenmesinin zorunlu hale geldiğini ve bu çalışmalar sırasında ise su kesintilerinin yaşanacağını belirtti. İZSU tarafından yapılan açıklamada, Dikili'deki 30 yıllık asbest atıksu terfi hattı borularının ömrünü tamamladığına ve hattın belirli bir kısmının yeniden inşaa edilmesinin zorunlu hale geldiği duyuruldu.