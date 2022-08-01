190 bin 900 adet kibrit çöpüyle cami maketi

İzmir Aliağa'da yaşayan Hacı Emre Kahraman, 190 bin 900 adet kibrit çöpü kullanarak 2 metre uzunluğunda ve 2 metre 10 santimetre genişliğinde dev bir cami maketi yaptı. 9 yıl boyunca uğraş veren 32 yaşındaki Kahraman'ın eseri, ince işçiliğiyle göz kamaştırdı. İzmir'de bir petrol şirketinde çalışan evli ve bir çocuk babası Kahraman, çivi ve vida kullanılmadan yaptığı caminin mimari olarak dünyada eşi benzeri olmadığını dile getirdi. Kahraman, maketin yapımı sırasında herhangi bir bilgisayar programı kullanmadığını ve eserinin 266 parçaya bölünüp yeniden monte edilebileceğini belirtti. Kahraman, eserini satabileceğini de ifade etti.



50 BİNE MAL OLDU

2013 yılının Ramazan ayında kolları sıvayan Kahraman, "190 bin 900 adet kibrit çöpü kullandım. Kibritlerin, renkli folyoların, mukavvaların, yapıştırıcıların, camların elbette bir maliyeti var. Tahminen 50 bin liraya mal oldu" dedi. Eserini yaparken eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Kahraman, "3 kişilik kanepe boyutundaki bu maket, 266 parçaya bölünerek buradan dünyanın öbür ucuna taşınabilir ve sonra yeniden tek parça haline getirilebilir" dedi.

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