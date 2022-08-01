Cennete yapılacak proje belli oldu: ‘4 bin ağaçlık kamp alanı olacak’

İzmir Çeşme Paşalimanı'nda merhum Binbaşı Dr. Halis Temel'in adını taşıyan vakfa ait 21 arsanın satış ihalesini 385 milyon liralık teklifiyle kazanan ALDO Enerji İnşaat Ticaret LTD şirketi parayı vakfa yatırdı. 21 arsa peyderpey şirkete teslim edilmeye başladı. Sahip olduğu ağaçlarla adeta bir cenneti andıran arsalara rezidans veya otel yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Arsaların satış ihalesini gerçekleştirildiği dönemde Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı Başkanlığını yapan Kızılay eski Yöneticisi Ercan Tan, Yeni Asır'a bilgi verdi. Parsellerin bazılarının Orman Müdürlüğü ile ilgili sıkıntıları olduğunu, vakfın bu davayı kazandığını ve istinaftan da birkaç aya kadar sonuç gelmesinin beklendiğini ifade eden Tan, "Şirket 385 milyon lirayı yatırdı. Para vakfın kasasında. Vakıf da sorunları temizlediği arsaların tapularını peyderpey şirkete devretmeye başladı" dedi.





VASİYETE UYGUN PROJE

Buraya rezidans veya otel yapılacağı şeklindeki iddiaları ve bu arsaların imar izni olup olmadığını sorduğumuz Tan, şunları söyledi: "Hayır imar izni yok. Alan şirket buraya kamping şeklinde bir proje yapacak. Bina yapmayacaklar. Hatta tapu işleri bitince projenin lansmanı için basın mensuplarıyla bir araya gelecekler. 1 metrekare dahi beton dökmeyecekler. Vakfın elinde bununla ilgili yazılı taahhütleri var. Hatta orada şu an 900 küsur ağaç var, onu 4 bine çıkaracaklar. Biz biraz da o taahhütleri gereği ve rahmetli Halis Temel'in de vasiyeti yerine gelsin diye onları tercih ettik."



Ercan Tan



YAZILI TAAHHÜTNAME VAR

Aynı şirketin Mersin'de de 55 dönümlük böyle bir arazisi olduğunu belirten Tan, şöyle devam etti: "Oranın da sadece 4 dönümünde bina var. Geri kalanı yeşil alan ve orman konseptinde. Onu yapıyorlar. Karadeniz Üniversitesi'yle çalışıyorlar. Onlar geliyor, 'Şuraya şu ağaç dikilsin, buraya bu ağaç dikilsin' diyorlar. Endemik ağaçlar tercih ediliyor, Türkiye'de olmayan ağaçlar veya çok azalmış ağaç türlerini orada yetiştirtiriyorlar. Elimizde de 1 metrekare dahi beton dökmeyeceklerine dair yazılı taahhütnameleri var. Oradan para kazanma dertleri yok ama orayı Türkiye'nin özel bir yeri haline getirmeye çalışıyorlar. Tapu işi hallolduktan sonra yapacakları projeyi anlatacaklar.Türkiye'de örnek bir yer olacak."

ERHAN GÜLENÇ