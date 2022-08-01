Devletin memuru olduğunu unuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu parasıyla yaptığı yardımları dağıtan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Ulaş Aydın, devlet memuru olduğunu unuttu. Yaptığı paylaşımlarda devlet büyüklerini hedef almanın yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar yapan ve mahkemelerin mahkum ettiği Gezi olaylarına destek veren Ulaş Aydın'a AK Parti cephesinden sert tepki geldi.





"KURUMLAR ÇÜRÜMÜŞ"

Aydın'ın devlet memuru olduğunu ve siyaset yapamayacağını belirten Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Haddini ve hududunu bilmeyen bir bürokratla karşı karşıyayız. Bu durum, İzmir Büyükşehir'in bazı kurumlarının ne kadar çürümüş olduğunu bize gösteriyor. Liyakattan bahsedenler bugün Ulaş Aydın'nın ne kadar politize olduğuna bir baksın" dedi. İzmir Büyükşehir'in sosyal yardımlarını yapan kurumun başındaki kişinin bu tip söylemlerde bulunmasını "Bizim geçmişte duyduğumuz ama inanmak istemediğimiz 'sosyal yardımları yaparken CHP il ve ilçe başkanlıklarından almış oldukları listeleri ön plana çıkarıyorlar' yönündeki söylemin de ne kadar doğru olduğu teyit edilmiştir" diye konuştu. Aydın'ın bir devlet memuru olarak haddini bilmesi gerektiğini ifade eden Hızal, "Biz AK Parti grubu olarak bunun peşini bırakmayacağız, Tunç (Soyer) Bey'in de bırakmayacağını düşünüyorum. Yapmayacaksa da biz gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.





KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE

"Kılıçdaroğlu'na tavsiyem; randevusuz gittiği devlet kurumlarının önünde basın açıklaması yapacağına, İzmir'e gelip Büyükşehir'in Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki çürümeyi görmesi" diyen Hızal, "Ulaş Aydın, devlet memurudur, bürokrattır. Çok siyaset yapmaya meraklıysa devlet memurluğundan istifa eder ve çıkar karşımıza siyaset yapar. Öyle klavye delikanlığılıyla siyaset yapamaz" diye konuştu.



"SEÇIM TALIMATI" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Geçmişte CHP eski milletvekilleri İlhan Cihaner ve Zeynep Altıok Akatlı'nın danışmanlığını yürüttüğü belirtilen Ulaş Aydın, yerel seçimlerin ardından Bayraklı Belediyesi'nde başkan yardımcılığına getirilmişti. Aydın, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne transfer edildi ve Başkan Tunç Soyer tarafından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirildi. Aydın'ın ismi, geçtiğimiz aylarda Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde topladığı Daire Başkanlığı personeline, seçimin yakın olduğu ve buna göre çalışmaları talimatı verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Aydın'ın Soyer'in seçim öncesi vaatlerini açıklamak için düzenlediği "Birinci Cemre"nin sunumunu hazırladığı da belirtiliyordu.

ERHAN GÜLENÇ