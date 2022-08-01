Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki şadırvanı yıktılar

VATANDAŞ İHBAR HATTI: 0506 225 03 44

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvan Camii arkasında yer alan şadırvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yıkıldı. Simge haline gelmiş şadırvandan geriye moloz yığını kaldı. Tecrübeli gazeteci ve İGC yönetim kurulu üyesi Esat Ercetingöz'ün haberine göre, Kemeraltı Çarşısı'nın simgelerinden biri olan Şadırvan Camii şadırvanı önceki gece yıkıldı. Tarihi olmayan ama yıllar önce Şadırvan Camii'ne gelenler için abdest alma ve bölge esnafının içme suyu ihtiyacının giderilmesi için bir hayırsever tarafından yaptırılan şadırvanın yıkılması tepkilere neden oldu. Olaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepki gösterirken, Vallilik emri ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yerine yakın kameralar incelenecek. Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre şadırvanın eski yerine yeniden yapılacak.

GAZİEMİR'DE BOSA AKAN SU İSYAN ETTİRDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1002/1 sokak boşa akan su vatandaşları isyan ettirdi. Yaklaşık dört gündür suyun aktığını dile getiren vatandaşlar, "Küresel ısınmanın eşiğinde olduğumuz bu zamanlar da böyle israf görülmedi. Su arızalarının kontrol edilmemesi büyük bir sorumsuzluktur. Defalarca aramamıza rağmen yetkililere ulaşamadık. Boşu boşuna akıp giden su arayıp bilgi verdiğimiz halde ilgilenmeyen İZSU ekiplerinin boş vermişliği yazıklar olsun" dedi.

İzmir'in Buca ilçesi efeler Mahallesi. 358/1 sokakta asfaltın çökmesiyle oluşan çukurun onarılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Semt sakinleri zarar görmeden çukurun onarılmasını isteyen vatandaşlar, " Asfaltların da kalitesizliği ortaya çıktı. Tam olarak neyden kaynaklandığını anlamadığımız bir çukur oluştu. Belediyeye sosyal medya üzerinden bildirdik henüz dönüş yok. En kısa sürede yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI