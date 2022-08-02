Haşemalı kadının hukuk zaferi

İzmir Dikili'de daire kiraladığı sitenin havuzunu haşemalı olarak kullanmak isteyen Tuğba Çetin, kendisini engelleyenler hakkında başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle site yönetimine 5 bin lira idari para cezası kesti. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çetin'in havuza girmesini engelleyen Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş hakkında kamu davası açtı.

AYRIMCILIK YAPMAK SUÇ

Savcılığın iddianamesinde Çetin'in iddialarının tanık beyanı ve güvenlik kamerası görüntülerinden doğrulandığı, şüphelilerin 'Kişiler arasında ayrımcılık yapmak' suçunu işlediği belirtilerek kamu davası açılması talep edildi. TİHEK'in konuya muhatap tarafların 'din' ve 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapması nedeniyle 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına ve kararın kamuoyuna duyurulmasına karar verdi.

TİHEK NEDİR?

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 20 Nisan 2016 tarihli ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı kanun ile kurulmuştur. TİHEK'in resmi internet sitesinde, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yaptırım yetkisi var mıdır?" sorusuna şu şe şekilde cevap veriliyor: "Ayrımcılık yasağının ihlali halinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk Lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır."

■ HARUN SEKMEN