Ödemiş’te silahlı saldırı: 1 ölü

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dört çocuk babası, hayatını kaybetti. Olay dün 11.30 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan Topal (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Topal, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayet şüphelisi veya şüphelileri her yerde aranıyor.

DİĞER