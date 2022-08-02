Patilere el verdiler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki can dostlarını hayvan severlerle buluşturdu. 'Patilere el ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikle 100 gönüllü, Pako'daki misafirleri yıkadı, taradı, tırnaklarını kesti ve gezdirdi.

Bornova Gökdere'de hizmete alınan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Patilere el ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte hayvan severler köpeklerin bakımını yaparak onlarla vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, kampüse barınak misyonu yüklemediklerini, burada aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik farkındalık merkezi bulunduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan hayvan severler de can dostlarının hayatımızın bir parçası olduğunu göstermek ve bu konuda farkındalık uyandırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.