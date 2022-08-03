‘Bize zaman kaybettirdiler’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe için hazırladıkları ancak Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davayla iptal olan Gültepe imar planlarıyla ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin önlerini açan bir karar verdiğini belirterek odaya tepki gösterdi. Başkan Batur, Gültepe imar planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını iptal eden ve planların olduğu haliyle uygulanmasının yolunu açan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararını belediye meclisinde anlattı.

"EMSAL BİR KARARDIR"

Batur konuşmasında şunları söyledi: "Karar İzmir için emsal oluşturuyor. Şehir Plancıları Odasının açtığı bir davaydı. Planlarımız bilirkişi raporuyla mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Şimdi alınan bu karar ise emsal niteliğinde. Yüce mahkeme, planın iptal gerekçesi olan maddelerinin hepsine tek tek cevap vermiş. Planların yürürlükte olduğunu ve uygulanmasında hiçbir şekilde sakınca olmadığını en güzel şekilde beyan etmiş. Biz başından beri yaptığımız işten emindik. Emin olduğumuz için meclisimizden ve Büyükşehir meclisinden oybirliğiyle geçti.

Şehir Plancıları Odasını maalesef ikna edememiştik. Bundan sonraki çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bize şöyle bir zararı oldu; zaman kayboldu. En değerli şey, zaman. Planları bitirdik, parselasyon planları için ihale yaptık ama planlar iptal olunca parselasyon durdu. Şimdi yeniden parselasyon planlarına başlayacağız. Maalesef bizim zamanımızı, vaktimizi aldılar. Arkadaşlarımız başka bölgelerle ilgili çalışma yapmak yerine yeniden alternatif plan yaptılar. Bu İstisnaf Mahkemesi kararı emsal bir karar oldu. Biz bundan sonra parselasyon planlarına hızla başlıyoruz. Planları, protokolümüz gereği Harita Mühendisleri odasıyla birlikte yapacağız."