Kamyona arkadan çarpan araçta 1 ölü

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde dün sabaha karşı A.G. idaresindeki 35 ASF 707 otomobil Balçova yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Hasan K. (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisindeki sürücü A.G. yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, yolcu konumundaki Yılmaz Kızılboğa'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan kamyon sürücüsü H.K, ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

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