"Marabam değilsen çıkar gidersin"

GAZİEMİR Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis oturumu gerçekleştirildi. Meclis gündemine 'kreş' önergesi ve 'maraba' tartışması damga vururken, CHP grubu içinde bir çatlak daha yaşandı. Bir gündem maddesinin ilgili komisyonlara gönderilip gönderilmemesi konusunda Başkan Halil Arda'nın 'Oylamaya göndermiyorum' söylemini kullanması sonrası Arda ile Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu arasında 'maraba' tartışması yaşandı.

CHP'LİLER DE ELEŞTİRDİ

LEVENT Çağlarsu, 'Bunu oylatmanız lazım başkan, biz sizin marabanız değiliz' sözlerini kullanırken, Arda ise "Marabam değilseniz çıkıp gidersiniz" dedi. Tartışma ile ilgili söz alan CHP'li Meclis Üyesi Murat Serin, "Özür dilemek erdemliktir sayın başkan. 'Marabam değilsiniz' demek doğru değildi. Buradaki meclis üyeleri sizin marabanız mı?" ifadelerini kullandı. Konunun çok can sıkıcı olduğunu kaydeden AK Partili Uğur İnan Atmaca ise, "Bu mecliste bulunmamızın nedeni halkın sorunlarının çözülmesi. Bu mecliste bulunmak marabalıksa ben halkımın her zaman marabası olurum. Sizi bu söyleminizden kınıyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL SORUSU ARDA'YI KIZDIRDI

MECLİSTE, Gaziemir'deki 16 mahalle muhtarının toplantılara davet edilmesi de tartışma yarattı. Özgür Özel'in 'kefilim' sözleri üzerinden Halil Arda'ya yüklenen Levent Çağlarsu, "3 yılda Özgür Özel'in kartviziti veya tavsiyesi ile belediyemize kaç personel Manisa'dan gelerek iş başı yaptı? Kefil olmasının diyeti nedir?" dedi.

Arda ise, "Siz Özgür Özel'in adını ağzına alacak son isimsiniz. CHP'den kovulmak size çok koydu. Emniyete isimler verilmiş biri sokulmasın diye. İsim verecek olsam ilk sizi verirdim" dedi.

'ŞU ANKİ BÜTÇE İLE KREŞ AÇMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Toplantıda Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, son dönemlerde özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de önemine vurgu yaptığı kreşler ile ilgili önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz Derinsu, önergenin 'dilek ve temenni' kabul edilmesi gerektiği yönünde öneri sundu. Çağlarsu, "Bu CHP'nin seçim vaadi. Siz dilek ve temenni de mi bulundunuz? Bu gündeme alınmalı ve komisyonlara gönderilmelidir" dedi. Çağlarsu'ya CHP'li Murat Serin, AK Partili Uğur İnan Atmaca ve MHP'li Selahattin Şahin de destek verirken, Başkan Halil Arda ise, "Burada Gaziemir'in tüm sorunlarını yapmak için bir bütçe yok. Şu anki bütçe ile bu mümkün değildir. Bunun meclis kararına dönüştürülmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu. Oylama sonucu gündeme alınan madde, oy birliği ile komisyonlara gönderildi.