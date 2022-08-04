2 bin 500 yıllık heykelcik 1 asır sonra sergiye çıktı

YUNAN mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen, 2 bin 500 yıllık Nike heykelciği, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.

Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde 1 asır önce bulunan, Olimpos tanrılarından önceki mitolojik döneme dayanan, çok hızlı koşma ile uçma yeteneğine sahip Titan Pallas ve tanrıça Stiks'in kızı, 'zafer tanrıçası' Nike heykelciği, koruma amaçlı tutulduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposundan çıkarıldı. '12 Ay 12 Sergi' projesi kapsamında sergilenmeye başlanan heykelcik, büyük ilgi gördü. Heykelciğin geçmişte bir mobilyanın ayağı olarak kullanıldığı belirtildi.