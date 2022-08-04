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Haberler İzmir Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı

Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA

04.08.2022, 08:21

Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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