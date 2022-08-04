AK Parti'nin "Gönülden Gönüle 2023'e" programı İzmir'de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa video konferansla katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletin iş yapmayan, vizyonu olmayana kimselere egemenlik haklarını teslim etmeyeceğini ifade etti.

'BİZ 3 KAVRAMA VURGU YAPIYORUZ'

EKONOMİK sorunların olduğunu ancak nice problemlerin aşıldığını söyleyen Yazıcı, "3 kavrama vurgu yapıyoruz. Adalet, kalkınma ve demokratikleşme. 2'si partimizin isminde. Demokratikleşme bizim programımızın temelini teşkil eder. Bugün var olan önümüzdeki enflasyon illetinden ülkemizi kurtaracağız" diye konuştu.

Programda AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da birer konuşma yaptı.