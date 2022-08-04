İzmir’den utandıran görüntü! İhtiyaç sahipleri içindi... Böyle soydular

Gün gece saatlerindeki ilginç olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı.





O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.