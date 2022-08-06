Ezgi öldü, onu vuran kocası yakalanamadı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip kaçtı.

EZGİ Özarslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Özarslan'ın organlarının bağışlandığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan Deniz Özarslan halen aranırken Ezgi Özarslanın acılı annesi, "Bulun şu katili. Anaların canları yanıyor, ocakları sönüyor. İzmir çok mu büyük? Yakalayın şu caniyi" diye konuştu. ■ METİN BURMALI