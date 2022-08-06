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Haberler İzmir İZSU’da Köseoğlu resmen genel müdür

İZSU’da Köseoğlu resmen genel müdür

6.8.2022

İZSU’da Köseoğlu resmen genel müdür
İZMİR'DE geçtiğimiz ay İZSU Genel Müdürlüğü için vekaleten görev verilen Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, göreve resmen atandı. Uzun süredir İZSU Genel Müdürü olarak çalışan Aysel Özkan ile yolları ayıran Başkan Soyer'in "çalışmak istemiyorum" mesajının ardından Özkan önce izne çıkmış daha sonra da rapor almıştı. Süresi dolan Özkan'ın yerine "genel müdür vekilliği" görevine Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu'nun atama yazısı yazıldı. Başkan Soyer, resmi atamayı yaparken taraflara karar tebliğ edildi.
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