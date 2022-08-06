Soyer’in asbest mitingi ilgi görmedi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Aliağa'ya getirilecek olan ve asbest yüklü olduğu iddia edilen gemi nedeniyle düzenlediği miting fiyaskoyla sonuçlandı. Miting, Moğollar grubunun seslendirdiği parçalarla başladı. Grubun hayranları Gündoğdu Meydanı'nda kurulan kulisin önünde toplanırken, hemen arkalarında da ellerinde pankart taşıyan belediye şirketi İZENERJİ çalışanları ve bazı sivil toplum örgütü üyeleri yerlerini aldı.

VATANDAŞLARCA saat 21.30'da çekilen görüntü ve fotoğraflarda, mitingin başlamasına rağmen meydanda istenilen kalabalığın oluşmadığı göze çarptı. Büyükşehir Belediyesi'nce servis edilen fotoğraflarda kulisten Gündoğdu Meydanı hınca hınç doluymuş gibi gözükürken, binlerce kişinin katıldığı iddia edilen mitingin arka sıralarına bakıldığında ise durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

İzleyicilerin pek çoğu Moğollar Grubu'nun verdiği konseri dinleyip alandan ayrılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı miting organizasyonu için Büyükşehir Belediyesi kasasından kaç para harcandığı merak konusu oldu. Öte yandan miting alanını otoparka çeviren onlarca araç da bazı vatandaşların tepkisini çekti. ■ METİN BURMALI