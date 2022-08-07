Karadağ’dan Bornova’ya uzanan dev operasyon

Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne evrakta sahtecilik, organize suç örgütüne yardım ve yataklık ile rüşvet alıp vermek suçlaması sebebiyle operasyon düzenlendi ve kurumu müdürü Ümit İmren'in yanı sıra iki personel, bir çaycı ile hakkında sahte evrak düzenlenen Mehmet Ali Bayhan gözaltına alındı.

KİMLİKTEKİ KRİTİK AYRINTI

Operasyonda, müdürlük içinde evrak borsası kurulduğu ve nüfus kimliği için 150 bin TL, pasaport için 400 bin TL rüşvet istendiği belirlendi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen müdür Ümit İmren ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Operasyonun detaylarında pasaport, kimlik borsasını kuran ekibin, rüşvet karşılığında kişilerin yurtdışına kaçmasına aracılık ettiği iddia edildi.

Ayrıca Interpol tarafından Karadağ'da 5 kişi ile birlikte yakalanan ve Türkiye'ye iadesi için işlemleri süren suç örgütü lideri Deniz Camgöz'ün Bornova operasyonunda tutuklanan Mehmet Ali Bayhan'a ait kimlikle yakalandığı ortaya çıktı. Bornova operasyonundaki ilmeğin böylelikle çözüldüğü ve operasyonun başlatıldığı kaydedildi.

GÖZLER İADE SÜRECİNDE

Yapılan operasyonun ardından ise gözler çete lideri Deniz Camgöz'ün Türkiye'ye iadesine çevrildi. Organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Deniz Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı. İddianamede, sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmiş, sanık sayısı da 54'e yükselmişti. Başka dosyadan tutuklu 1 sanığın dosyaya dahil edilmesiyle birlikte sanık sayısı da 55'e yükseldi.