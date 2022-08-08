  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ahmet Can Çelik’ten can dostlar için çağrı

Ahmet Can Çelik’ten can dostlar için çağrı

8.8.2022

Ahmet Can Çelik’ten can dostlar için çağrı
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artış gösterdiği yaz günlerinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için evlerin önüne, parklara ya da uygun yerlere su bırakılması gerektiğini ifade eden Çelik, konuya ilişkin paylaşımında "Su tüm canlılar için hayat kaynağıdır. Sokaktaki canlarımızı da önemle unutmayalım. Bu sıcaklarda sokak hayvanlarını da düşünüp, su içebilmeleri için evlerinizin önüne, parklara ya da uygun gördüğümüz yerlere bir kap su bırakalım" ifadelerine yer verdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA