Ahmet Can Çelik’ten can dostlar için çağrı

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artış gösterdiği yaz günlerinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için evlerin önüne, parklara ya da uygun yerlere su bırakılması gerektiğini ifade eden Çelik, konuya ilişkin paylaşımında "Su tüm canlılar için hayat kaynağıdır. Sokaktaki canlarımızı da önemle unutmayalım. Bu sıcaklarda sokak hayvanlarını da düşünüp, su içebilmeleri için evlerinizin önüne, parklara ya da uygun gördüğümüz yerlere bir kap su bırakalım" ifadelerine yer verdi.

DİĞER