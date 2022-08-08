Erol Evcil 2 milyarlık tesise böyle çökmüş

İzmirli işadamı Raşit Özsaruhan'ın kurduğu, daha sonra Uzanlar'ın ele geçirdiği tesis hakkında önemli açıklamalar yapan Burhan Özfatura, 1988'de üretimin durduğu tesisin İmar Bankası'nın batmasıyla TMSF'ye geçtiğini söyledi. 2006 yılında yapılan satışla METAŞ'ın Işıkkent'teki demir çelik tesislerini Tanyeri ailesinin 40 milyon dolara aldığını belirten Özfatura, ailenin 17 milyon dolarlık borcunu da ödeyip, 117 milyon dolarlık yatırımla tesisi tekrar işler hale getirdiğini belirtti.

AİLEYE BÜYÜK OYUN OYNANDI

Aile arasında yaşanan tartışmalar ve bozulan demir-çelik piyasası nedeniyle, önce işçi sayısının azaltıldığını ve 2009 sonunda tesiste üretimin durduğunu ifade eden Özfatura, en büyük hissedar durumunda olan Zeki Tanyeri'nin karşı çıkmasına rağmen, diğer hissedarlar hisselerini 110 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar lira) bedelle satın alma vaadi ile Erol Evcil ile kira kontratı imzaladığını ifade etti.

Erol Evcil ile Tanyeri ailesinin bazı üyeleri arasında yapılan satış sözleşmesi sürecinde, şirket hisse senetlerinin yeddi emin olarak tesisin Erol Evcil'e kiralanmasına aracılık eden avukata teslim edildiğini anlatan Özfatura, "Erol Evcil tarafı ödemeleri yaptıktan sonra hisseler de kendine geçecekti.

Ancak ödemelerde sorun çıktı, verilen çekler de karşılıksız çıkınca, aile üyeleri sözleşmeye uyulmadığı gerekçesi ile avukattan hisselerin iadesini istedi. Ancak avukat taraflar arasındaki hukuki sorunların olduğunu gerekçe göstererek hisseleri iade etmedi. Yıllar süren onlarca davaya rağmen, Tanyeri ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden Zeki Tanyeri tesisini geri alamadı" diye konuştu.

Kiracı durumunda olan Erol Evcil'in tesisi parça parça söküp sattığını açıklayan Özfatura, "Zeki Tanyeri malının çalındığı ile ilgili olarak emniyet birimlerine suç duyurusunda bulundu, yine sonuç alamadı. Tesis parçalanıp satılıp yok edildi. Günün sonunda, Erol Evcil tartışmalı bir şekilde Cer Çelik'in (METAŞ) İzmir otogarının karşısında yer alan (5.200 konutluk) 360 dönümlük fabrika arsasının sahibi oldu" dedi.

NURSAN'A DA ÇÖKTÜ

Erol Evcil' in ele geçirdiği bir diğer tesisin ise Hatay'da bulunan Nursan Çelik olduğunu belirten Özfatura, "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde olan Nursan, mali sıkıntıya girince üretimini durdurmuştu. Dev tesis ile bir süre sonra Erol Evcil ve ekibi ilgilenmeye başladı. 900 milyon dolar bedelle satın alma vaadi ile kiralandıktan kısa süre sonra Nursan da Evcil'in kontrolüne geçiyor!" diye konuştu.

ÜNLÜ İŞADAMI KAÇIRILMIŞTI

2021 yılbaşında işadamı Zeki Tanyeri, fabrikaya gideceği sırada silah zoru ile kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tehdit edilerek kaçırılmıştı. Zorla otomobilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan Tanyeri, daha sonra darp edilerek hissedarı olduğu Bornova'daki çelik fabrikasının önüne bırakılmıştı. Hastaneye giderek darp raporu alan Tanyeri şikayetçi olmuştu.

"BİZİ EVCİL'DEN KURTARIN" DEMİŞTİ

TANYERİ Ailesi, Metaş Metal'i 2006'da TMSF'den satın alıp adını Cer Çelik olarak değiştirdi. 2009 sonunda kriz nedeniyle üretimin durdurulduğu fabrika 10 ay kapalı kaldı. Bu süreçte Erol Evcil, fabrikayı işletmeye talip oldu. Evcil ile Rıza Kerim Tanyeri'yi buluşturan isim Avukat Aydoğan Semizer'di. Türkiye demir çelik sektörünün duayenlerinden Rıza Kerim Tanyeri, o tarihlerde "Bir çete faaliyeti sonucu fabrikama giren Erol Evcil verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Fabrikamdan çıkmamak için her türlü oyunun içinde. Bizi kurtarın" demişti.

Baba Rıza Kerim Tanyeri'nin sahibi olduğu tesisi kurtarmak için, Zeki-Füsun Tanyeri kardeşlerin verdiği hukuk mücadelesi basına yansımış, diğer iki kardeşin ise aileden ayrı olarak Erol Evcil ile birlikte hareket ettikleri belirtilmişti.

ALİAĞA'DAKİ TESİSİN SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

EROL Evcil'in adamları tarafından ele geçirildiği belirtilen Aliağa'daki Say Metal'in sahibi Sezai Rahmi Özden ise cinayete kurban gitmişti. Özden'in 1980'li yılların ortasında temelini attığı şirket zaman içinde önemli bir büyüme kaydetmişti. Özden, şirketinin Dilovası'nda bulunan deposunda 10 Ekim 2004 günü gerçekleşen son toplantının ardından ortadan kayboldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin itirafı doğrultusunda, Özden'in iskeleti, 2009'da Gaziemir 6. Sanayi Sitesi karşısındaki tepede gömülü olarak bulundu.

ERHAN GÜLENÇ