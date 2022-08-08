Menemen’de kaza: 1ölü 4 yaralı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaydetti. KAZA önceki gece Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. Aliağa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan E. (39) idaresindeki 45 AR 210 plakalı otomobil, sürücüsünün Buruncuk Tüneli mevkii yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Buğra Hakan Yurtbaşı (25) hayatını kaybetti. Aynı kazada sürücü Serkan E., Fulya U. (28), Berna Ü. (28) ve Sergen T. (27) yaralandı.