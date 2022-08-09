Duayen Gazeteci Hamdi Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR basınının duayen ismi, Göztepe'nin eski başkanlarından gazeteci Hamdi Türkmen (70), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir akciğer kanseri nedeni ile tedavi gören 70 yaşındaki gazeteci Hamdi Türkmen, geçen Cuma tedavi gördüğü Çeşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan usta gazeteci Türkmen için önce Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi önemli bir ismi kaybettiklerini belirterek, "Birbirimize, biz gazetecilere Hamdi Türkmen'i anlatmak da tuhaf geliyor. Basın mesleğinde uzun yılları olan herkes onu tanır, bilir. Yolu kesişen, denk gelenlerin sayısı hayli fazladır. İyi ki bizim de yollarımız kesişmiş ve iyi bir gazeteciyi, çok iyi bir yazı işleri müdürünü tanımışım" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DE DE TÖREN YAPILDI

ARDINDAN Türkmen'in cenazesi, 2000-2002 yıllarında başkanlık görevini üstlendiği Göztepe Kulüp binasına getirildi. Türkmen'in tabutunun üstüne Göztepe forması ve Göztepe bayrağı koyuldu. Törende Göztepe'nin eski başkanlarından Levent Ürkmez ve eski başkanvekili, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

UZUN YILLAR YENİ ASIR'DA ÇALIŞTI

DOKUZ Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan, evli ve 3 çocuk babası Türkmen, gazeteciliğe 1970 yılında Akşam Gazetesi'nin İzmir bürosunda başladı. 1984 yılında Yeni Asır'da haber müdürü oldu. Günaydın Gazetesi İzmir Bürosu'nda yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı yaptıktan sonra yeniden Yeni Asır'a geçti. Türkmen Yeni Asır'da uzun yıllar genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptı. Yenigün Gazetesi'nin kuruluşunda yer alan ve son olarak Milliyet Ege ekinde ve Dokuz Eylül Gazetesi'nde köşe yazan Türkmen, 2000-2002 yılları arasında da Göztepe Kulübü başkanlığını üstlendi. ■ MERT ALPDÜNDAR/ MERT CAN TANİ