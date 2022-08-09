Gelirken maske almayı unutmayın

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, haftalık olağan değerlendirme toplantısı kapsamında İzmir'de açıklamalarda bulundu. İzmir'e yaptığı ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Özel'e, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan eleştiri okları geldi.

'EN BÜYÜK TOKAT BURADAN'

2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahilinde "En büyük tokadı İzmir'den yiyeceksiniz" diyen Kaya, ayrıca Özel'in İzmir'e gelmesini de yorumlayarak, "Sanırım Manisa'dan aday olarak geleceksiniz. Gelirken koku için maske almayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaya paylaşımında, "25 yıllık CHP belediye zulmü, bırakın sizi, CHP İzmir vekillerinde bile sokağa çıkacak yüz bırakmadı. 2023'te sandıkta en büyük tokadı İzmir'den yiyeceksiniz. İzmir'e ilginizi görüyoruz, sanırım Manisa'dan aday olarak geleceksiniz. Gelirken koku için maske almayı unutmayın!" ifadelerini kullandı.