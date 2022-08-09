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İzmir'de erkek terörü: Eşini av tüfeği ile vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen korkunç olayda eşi ile tartışan şahıs, av tüfeği ile ateş ederek eşini vurdu. Eşi tarafından av tüfeği ile vurulan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken saldırgan şahıs ise jandarma ekiplerine giderek teslim oldu.

İHA

09.08.2022, 08:56

İzmir’de erkek terörü: Eşini av tüfeği ile vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Işıklı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi Dilek Karcı'ya ateş etti ve olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi Dilek Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dilek Karcı'nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran E. Karcı'nın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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