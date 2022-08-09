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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de ekipler tarafından 9 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alınırken 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap, 651 kök kenevir bitkisi ile 16 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İHA

09.08.2022, 14:05

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında 9 ilçede uyuşturucu operasyonlarının düğmesine bastı.

Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı olmak üzere 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap, 651 kök kenevir bitkisi ile 16 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli tarafından adli işlem başlatıldı.

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