İzmir’in tüm verileri Kavala ve Soros’un vakfına

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birçok ülkedeki toplumsal olayların arkasındaki güç olarak gösterilen ABD'li işadamı George Soros bağlantılı ve Gezi Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile işbirliğine yönelik skandal bir protokol imzalamak üzere harekete geçti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra dün akşamki Belediye Meclisi'nde gündeme gelen protokol, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi. Protokole göre, belediye kendi hizmet ve sosyal yardım bilgileri ile, kişi ve hanelere yaptığı yardımlarla ilgili verileri mahalle ve sokak düzeyinde TESEV'e verecek.

HARİTALAR DA VAR

Ayrıca projelerde kullanılmak üzere belediyede bulunan coğrafi bilgi sistemleri tabanlı mahalle ve sokak düzeyinde altlık haritalarını TESEV ile paylaşacak. Protokole AK Parti cephesinden sert tepki geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Bu

bilgilerin geçmişi de biraz şaibeli olan bir vakıfla paylaşılmasının Büyükşehir'e hiçbir katkısı olacağına inanmıyoruz. Bu verilerle ileride politik amaçla bölgemizi karıştırmaya kadar gidecek politikalar geliştirilebilir. Kaldı ki, bunların TESEV'e verilmesinin hiçbir gerekliliği de yok, burada hiç bir masumane yan görmüyoruz" dedi.

'ARŞİV YAPILACAK'

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak amacı adı altında imzalanması planlanan protokolle ilgili konuşan Mısırlı, vakfın Soros ve Kavala bağlantısı olduğunu ifade etti.

TESEV'in bu şekilde İzmir'in 30 ilçesinde yaşayan insanlarla ilgili bir veri arşivi oluşturacağına dikkat çeken Mısırlı, "Belediye kime yardım ediyor, gelir seviyeleri nedir, kaç evde kaç kişi var, yardıma muhtaç kaç kişi var bunları TESEV ile paylaşacak. Ortada belediyenin bunları vermesini gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

'FARKLI AMAÇLA KULLANABİLİRLER

FİKRET Mısırlı, TESEV'in George Soros'la ve Freedom House ile olan işbirliğinin ortada olduğunu söyledi. Mısırlı, "Bu vakıf, Amerikan hükümetinin ve Soros'un desteklediği vakıflardan yardım alıyor. Yaklaşık olarak 2 milyon dolar olan kaynağının 500 bin dolarını bunlardan almış. Dolayısıyla yarın öbür gün vermiş olduğumuz bu verilerin farklı amaçla kullanılacağı yönünde endişemiz var" diye konuştu.

"Gidip Valilik'ten istesinler"

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin kısmen de olsa hizmet ve yardımları olduğunu ifade eden Mısırlı, "Belediyenin böyle bir veriyi hiç kimseyle paylaşmaması lazım. Kaldı ki bu verilerin ana kaynağı valiliklerdir. TESEV gitsin bu verileri Valilikten istesin bakalım, alabilecek mi? TESEV, Valilik nezdinde alamadığı kayıtları belediye nezdinde alarak amacına ulaşmaya çalışıyor" dedi. ERHAN GÜLENÇ