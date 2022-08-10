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Haberler İzmir Boşanmayı kabul etmeyen karısını av tüfeğiyle vurdu

Boşanmayı kabul etmeyen karısını av tüfeğiyle vurdu

10.8.2022

Boşanmayı kabul etmeyen karısını av tüfeğiyle vurdu

İZMİR Tire'de uzun süredir aralarında geçimsizlik olan Ergün (51) ve Dilek Karcı (42) çiftinin son tartışması kanlı bitti. Sinirlerine hakim olamayan Ergün Karcı boşanmayı kabul etmediği eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Öfkeli koca jandarmaya teslim oldu. Olay önceki akşam ilçeye 3 km uzaklıktaki Işıklı köyünde yaşandı. İki yetişkin çocuk annesi Dilek Karcı ile eşi Ergün Karcı yine tartışmaya başladı.

Ayrılmayı isteyen öfkeli koca 'hayır' yanıtını alınca, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, koca Ergün Karcı ise olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Karcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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