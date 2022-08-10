Emirhan’a ‘kusursuz’ raporu

İZMİR'İN Karşıyaka'da ilçesinde, ehliyetsiz Arzu Döş'ün otomobiliyle park halindeki otobüsün arasında sıkışarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan ilk bilirkişi raporunda kusurlu bulunmuştu. Kazayla ilgili yeni rapor hazırlandı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Döş, yüzde 75 asli; park halindeki aracın sahibi İbrahim Dal ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Emirhan ve ebeveynlerinin de kazada kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Karşıyaka ilçesinde, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet- Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları olan ve evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Emirhan'a, ehliyetsiz Arzu Döş'ün manevra yaptığı otomobil çarptı.

İDDİANAMEDE YER ALMADI

OTOMOBİL ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAZIRLANAN ilk bilirkişi raporunda, Emirhan'ın kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. Haber sonrası kamuoyunda tepki oluştu.

Bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu bulunmasına rağmen iddianamede buna değinilmedi. Açılan davada Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi Dal hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

YARGILAMA BAŞLADI

TUTUKSUZ sanıklar, ilk kez Şubat'ta, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Arzu Döş, Emirhan'ın aniden önüne çıktığını savundu. Diğer sanık İbrahim Dal ise "Aracımı olay günü evimin önünde tekerleklerin bir kısmı kaldırımda olacak şekilde park ettim. Daha sonra eve çıktım. Bağrışmalar gelince dışarı çıktığıma kucakta bir çocuk gördüm. Çocuk araçların arasında sıkışmış değildi" dedi. Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan da Döş'ün akülü arabaya çarptıktan sonra yeniden gaza basıp, Emirhan'ın ölümüne neden olduğunu söyledi. Baba Mustafa Çoğalan da sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.