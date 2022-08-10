Uyuşturucu bağımlısı genç ambulansı çaldı

İZMİR'İN Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı. Olay dün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Servis önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ambulansın gittiği yönü belirleyen polis, Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı. Gözaltına alınan H.D'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan çalınan ambulansta maddi hasar oluştuğu belirlendi.

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