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Haberler İzmir Amfibi Hücum Timleri düşmana korku salıyor

Amfibi Hücum Timleri düşmana korku salıyor

11.8.2022

Amfibi Hücum Timleri düşmana korku salıyor
İZMİR'İN Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da Amfibi Hücum Timleri kuruldu. Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor. Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.
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