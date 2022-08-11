  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Cinayet firarisi İzmir'de yakalandı!

Cinayet firarisi İzmir'de yakalandı!

İzmir’de 23 yıl 9 ay kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan firari hükümlünün sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İHA

11.08.2022, 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022, 11:02

Cinayet firarisi İzmir’de yakalandı!

İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, hakkında adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.S.'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlünün bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerini gören zanlı C.S., otomobile binerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli C.S., Örnekköy Mahallesi'nde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü C.S., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA