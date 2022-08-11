İzmir’deki komşu cinayetinde kriminal rapor beklenecek

GEÇTİĞİMİZ aylarda İzmir'de yaşanan komşu cinayetinde yargılama sürüyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ali İhsan Kılıç ile kasten öldürme suçlarına iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, kriminal raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

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