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Haberler İzmir İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

İzmir'deki deprem konutlarının teslimi için son 10 gün. 30 Ekim 2020 yılında gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem büyük yıkımlara sebep olup binlerce kişinin evsiz kalmasıyla sonuçlanmıştı. Depremden hemen sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin el birliğiyle 7 farklı proje alanında yürüttüğü konut çalışmalarının tamamlanması için geri sayım başladı. 10 gün içinde hak sahiplerine konutların teslim edilmesi planlanıyor.

DHA

11.08.2022, 14:39

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'deki 6.6'lık deprem sonrası 7 proje alanında inşa edilen konutların tamamının, 10 gün içinde hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı.

İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı.

İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

Konutların teslimi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları bitirildi. Konut ve dükkanlardan oluşan 1650 bağımsız bölümün bir kısmının teslimleri gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı. 10 gün içinde konutların tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi ve 7 proje alanındaki işlemlerin tamamlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3649 konutun da bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor" denildi.

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