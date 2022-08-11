İzmirlilere müjde! Deprem konutları için geri sayım başladı

Konutların teslimi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları bitirildi. Konut ve dükkanlardan oluşan 1650 bağımsız bölümün bir kısmının teslimleri gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı. 10 gün içinde konutların tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi ve 7 proje alanındaki işlemlerin tamamlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3649 konutun da bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor" denildi.