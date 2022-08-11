Koruncuk köyünde İYTE’li kızlara yurt

TÜRKİYE'NİN Teknoloji Üssü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kız öğrencilerine yurt sağlamak için Koruncuk Vakfı ile bir protokol imzaladı. İYTE Kampüs'üne 9 km. mesafede bulunan Barbaros Köyü Koruncuk Vakfı Urla Yerleşkesi artık İYTE kız öğrencilerine de barınma imkânı sağlayacak. Koruncuk Vakfı ile yapılan işbirliği sonucu Koruncuk Vakfına ait yerleşkede bulunan lise öğrencilerine ait binalar, İYTE Vakfı adına kiralandı. İlgili izinlerin alınması ve tadilatların tamamlanmasının hemen ardından tesisler için kız öğrenci kabulüne başlayacak. Öğrencilerin Kampüse güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için, servis hizmeti de verilecek.

GÖREVE geldiği andan itibaren imkânlarını iyileştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "İlgili izinleri hızlıca alıp bu binalarda planladığımız iyileştirmeleri dönem başına yetiştirmeyi ve öğrenci kabulünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, "İYTE kız öğrencilerinin aynı yerleşke içinde yer alan Koruncuklarımıza rol model olmalarını, ayakları üstünde durmayı, öğrenmeyi öğreteceklerini umuyoruz. Koruncuklarımız yapılan işbirliği çerçevesinde İYTE'nin sosyal faaliyetlerinden faydalanma imkanı bulacaklar" dedi.