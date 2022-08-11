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Haberler İzmir Traktörüyle 200 metrelik uçuruma düştü

Traktörüyle 200 metrelik uçuruma düştü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybedip 200 metrelik uçurumdan düşen Abdullah Süncazoğlu hayatını kaybetti.

11.8.2022

Traktörüyle 200 metrelik uçuruma düştü

ÖDEMİŞ ilçesi Çamyayla Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Ödemiş istikametine seyir halinde olan 60 yaşındaki Abdullah Süncazoğlu idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 60 yaşındaki tahlisiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. ■ SEVAL KONURALP

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