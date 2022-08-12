Antik kentteki hamamın ‘kazan dairesi’ bulundu

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti'nin tarihi hamamında 'kazan dairesi' olarak adlandırılan, ısı kaynağı sağlayan tonoz bölümü, ortaya çıkarıldı. Tonozun 2 yıl süren çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Romalıların kurdukları merkezi ısıtma sistemi olan 'Hypocaust' yöntemi kullanılmış. Hamamlar hem tabandan hem duvara yerleştirilen delikli tuğlalar vasıtasıyla ısıtılıyor. Burada ısıtmanın ilk basamağında oluşturulan kazanlar yer alıyor" dedi.

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen kazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle devam ediyor. Antik kent ve çevresinde 1990'dan bu yana devam eden çalışmalarda, Geç Neolitik- Erken Kalkolitik dönemde görülen ilk yerleşim izleri ortaya çıkarıldı. Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, şehrin en önemli yapılarından Helenistik tiyatronun çevresinde yürütülüyor.