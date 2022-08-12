Deniz Ticaret Odası’nda Aslan aday oluyor/ Kulağıma Gelenler

İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası'nda da Işınsu Kestelli, önümüzdeki aylarda yapılacak oda seçimlerine şu an için tek aday olarak hazırlanıyorlar. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda ise, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'nın "Ben de adayım" demesi kulisleri hareketlendirdi. Mevcut Başkan Ender Yorgancılar ve Karabağlı, seçimde yarışacak. Kulisleri hareketlendiren bir gelişme de Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nde yaşandı. Mevcut Başkan Yusuf Öztürk'ün yanı sıra kentin önde gelen işadamlarından olan Asmira Grup CEO'su ve DTO İstanbul Merkez Meclis üyesi Mustafa Aslan'ın da şubede başkan adaylığına hazırlandığı kulağımıza geldi. ERHAN GÜLENÇ

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