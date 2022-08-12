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Haberler İzmir İzmir'de silahlı saldırı dehşeti! Sokak ortasında öldürüldü

İzmir'de silahlı saldırı dehşeti! Sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde bir kişi silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatan polis görürgü tanıklarında başvurdu, bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

AA

12.08.2022, 19:16

İzmir’de silahlı saldırı dehşeti! Sokak ortasında öldürüldü

İzmir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Mehmet Sertan Yener (46), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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