Gittiği kuaför erkek diye sevgilisini vurmuş

İzmir'de iki çocuk annesi Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay sonrası yapılan soruşturmada M.B.'nin, sevgilisinin erkek bir kuaföre saçlarını sarıya boyattırmasıyla kıskançlık krizine girdiği ve tartışmanın bu yüzden ortaya çıktığı öğrenildi. Olay, önceki gün akşam, Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., tabancayla İnan'a sırtından ateş edip kaçtı. İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.



FATİH ŞENDİL

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