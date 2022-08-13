İzmir’de 10 kaymakamın yeri değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı. Kararname ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İzmir'in 10 kaymakamının yeri değişti. Ayrıca 13 ile yeni emniyet müdürü atandı. Karara göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi olarak atandı.



GİDEN VE GELEN İSİMLER

BUNA göre Dikili kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa Alaşehir Kaymakamı; İstanbul Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Kaymakamı; Bursa Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Bergama Kaymakamı; Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Kaymakamı; Safranbolu Kaymakamı Mehmet Tüköz, Foça Kaymakamı; Bergama Kaymakamı Musa Kaşıkçı, İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı; Konya Ulu Kaymakamı Ali Edib Budan, Dikili Kaymakamı; Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Ankara Etimesgut Kaymakamı; Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Trabzon Sümene Kaymakamı; Nevşehir Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Kaymakamı; Artvin Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, Seferihisar Kaymakamı; Karaburun Kaymakamı Serap Özlem Çetin, Şanlıurfa-Haliliye Kaymakamı; Erzincan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Karaburun Kaymakamı; Erzurum Olur Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Kınık Kaymakamı; Adıyaman Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır Kaymakamı; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Eskişehir Vali Yardımcısı; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Samsun Vali Yardımcısı; Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, İzmir Vali Yardımcısı; Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Aydın Vali Yardımcısı; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Vali Yardımcısı; Erzurum Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, İzmir Vali Yardımcısı; İzmir Vali Yardımcısı Hulisi Doğan, Kocaeli Vali Yardımcısı; İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğan ise Bursa Vali Yardımcısı olarak atandı.

HÜSEYİN AŞKIN POLİS BAŞMÜFETTİŞİ OLDU

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2016-2021 yılları arasında ise İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aşkın geçtiğimiz yıl Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmişti. Yeni kararnameye göre Aşkın, Polis Başmüfettişliği'ne atandı.