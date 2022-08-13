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İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 13 Ağustos Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

13.08.2022, 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022, 17:06

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 13 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

GAZİEMİR

FATİH 13.08.2022 saat 16:45 ile 19:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR

ÜÇKUYULAR, FAHRETTİN ALTAY 13.08.2022 saat 16:50 ile 18:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KİRAZ

CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 13.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

MENEMEN

YAHŞELLİ 13.08.2022 saat 15:45 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

TİRE

ÇAYIRLI 13.08.2022 saat 16:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 7 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

TİRE

IŞIKLI 13.08.2022 saat 17:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

TİRE

KİRELİ 13.08.2022 saat 17:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

TİRE

TOKİ 13.08.2022 saat 18:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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