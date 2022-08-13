İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 13 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 13 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
GAZİEMİR
FATİH 13.08.2022 saat 16:45 ile 19:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
ÜÇKUYULAR, FAHRETTİN ALTAY 13.08.2022 saat 16:50 ile 18:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 13.08.2022 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
YAHŞELLİ 13.08.2022 saat 15:45 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
ÇAYIRLI 13.08.2022 saat 16:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 7 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
IŞIKLI 13.08.2022 saat 17:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
KİRELİ 13.08.2022 saat 17:00 ile 23:55 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
TOKİ 13.08.2022 saat 18:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.