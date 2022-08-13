Menemen’de başkanı neden partiden istifa ettirdiniz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin yönettiği belediyelerin denetlenmesi ve soruşturulması için özel birim kurulduğu iddiasına videolu cevap verdi.

Paylaşımında "Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez" notunu düşen Soylu, "Rastgele, kanunsuz, mevzuatsız birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişigüzel ceza verilemez. Bilecik Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden CHP'den ihraç ettiler?" dedi. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Konak'tan da yolsuzluk ve rüşvet örnekleri veren Bakan Soylu, "Bu ihbarları görmezden mi gelseydik? Menderes Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. CHP'li Menemen Belediye Başkanı'nı neden ihraç istemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz? Neden kendisini partiden istifa ettirdiniz?" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Urla Belediye Başkanı'nın da FETÖ iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.