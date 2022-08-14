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Haberler İzmir Elif'in annesinin hukuk mücadelesi

Elif'in annesinin hukuk mücadelesi

14.8.2022

Elif’in annesinin hukuk mücadelesi

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme, 4 çocuğuyla Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda bulunan evinde yakalanan Seher Perincek, o günden beri hukuk mücadelesi veriyor.

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan Elif bebeğin de annesi olan Seher Perincek, aynı enkazda yitirdiği oğlu Umut'un adını kurduğu vakıfla yaşatırken, binanın yıkılmasına ilişkin davada sanıklara verilen cezalara itiraz etti. Perincek, "Herkes kendine çekidüzen versin ki başka çocukların canı yanmasın, anne babalar yavrularını kaybetmesin" dedi

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