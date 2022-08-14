Son dakika: İzmir’de sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

AFAD olarak depremin meydana gelmesinin ardından hemen kent genelindeki yetkililerle telefonla görüştüklerini dile getiren Muhcı, "Şu ana kadar bize olumsuz bir ihbar gelmedi." diye konuştu.

Depremin merkez üstü Kuşadası Körfezi ve çevresinde de bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

'2 SENE ÖNCESİNİ HATIRLADIM'

İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.

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