Uzundere’de barınma süresi yıl sonuna uzatıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminin ardından evleri hasar gördüğü için geçici olarak Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzede ailelerin talebi üzerine barınma sürelerini bir kez daha uzattı. Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı son birleşiminde onaylanan kararla buradaki vatandaşlara 2022 yılının sonuna kadar ek oturma hakkı tanındı. Depremzedelerin elektrik, su ve kira giderleri bu süre zarfında da yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

DİĞER