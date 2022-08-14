Yaşamak için kaçıyordu cani kocası izin vermedi

Korkunç olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Ev kadını, 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Eşinin kaçtığını anlayan Haydar Çakıcı da, talihsiz kadının peşine düştü.

GÖZALTINA ALINDI

Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hanife Çakıcı'nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı kısa sürede gözaltına aldı.

SOKAĞA ATIP 'PARA BUL' DEDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, kızının 16 yılı önce kaçarak evlendiğini söyledi. Ancak sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını belirten Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. Kızım 'Senden iğreniyorum beni bırak' dedi. Ancak bırakmadı, gurur meselesi yaptı. En son kızımı öldürdü.

Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır. Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerinin evine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi. Son olayda da kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. 4 bıçak darbesiyle vurup öldürüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.



SON YOLCULUĞUNA KADINLAR UĞURLADI

CİNAYETE kurban giden Hanife Çakıcı'yı son yolculuğuna kadınlar uğurladı. Genç kadının cenazesi mahalleye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Dikili Kadın Demokrasi Platformu 'Yastayız, isyandayız" yazılı pankart ve 'Kadına şiddete hayır' ve 'Kadın cinayetlerine son' yazılı dövizler taşıdı. İki çocuk annesi Hanife Çakıcı'nın tabutu cenaze aracından kadınlar tarafından alınarak Deliktaş Mezarlığı'na kadar kadınların omzunda taşınarak götürüldü.