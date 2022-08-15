Aslıhan’ın ailesi yetkililere böyle seslendi: Kızımızın katillerini bulun!

İzmir'de iddiaya göre iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, aynı günün akşamında ormanda ağır yaralı halde bulunduktan sonra hayatını kaybetti. Karşıyaka Örnekköy'de ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan ve hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. 26 Temmuz'da, evden iş görüşmesinde bulunmak için ayrılan genç kız, görüşme sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğradı.



HEPSİNİN İSMİNİ SÖYLEDİ

Burada bir süre kalan Çiçek, saat 16.02'de gelen kapalı kasa hafif ticari bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Akşam ailesi genç kızı aradı. İlk önce çalan cep telefonu, daha sonra tamamen kapandı. Aile, polis merkezine giderek yardım istedi. Aslıhan Sinem Çiçek, aynı gün saat 22.00 sıralarında İzmir Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Ayrıca olay yerinde üzeri kanlı şekilde olan Burak K. adlı bir kişi ve bir motosiklet bulundu. Burak K.'nin üzerinden de Çiçek'e ait telefon çıktı. Yaralı kız, olay yerinde kendisine saldırdığı belirtilen Burak K.'nin dışında iki kişinin ismini daha polise söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek, tedavi altına alınsa da, bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.



UYUŞTURUCU VE CİNSEL İSTİSMAR

Öte yandan, hayatını kaybeden genç kızın olay sırasında cinsel istismara uğradığı ve yüksek dozda uyuşturucuya maruz kaldığı iddia edildi. Genç kızın yaralı halde polise ismini verdiği 3 kişiden 1'i olay kapsamında tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in yakını Pınar Çiçek, "Sinem'e uyuşturucu verilmiş. Cinsel istismar var. Olayın çözülmesini istiyoruz. Arkadaşları çelişkili ifadeler veriyor. Sinem'in adını söylediği diğer kişilerin de bulunmasını istiyoruz" dedi.



■ MUSTAFA BAKIRHAN